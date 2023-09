GVS abbassa guidance su ricavi 2023, conferma EBITDA

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso ilconpari a 213,4 milioni di euro, in crescita del 28,1% rispetto ai primi sei mesi del 2022, grazie al contributo della divisione Healthcare & Lifesciences (che include le ultime acquisizioni realizzate nel corso del precedente esercizio, il gruppo STT ed il gruppo Haemotronic, che hanno contribuito ai ricavi del primo semestre 2022 a partire dalla data della loro acquisizione avvenuta, rispettivamente, il 1 marzo 2022 ed il 15 giugno 2022) e della divisione Health & Safety.L', in crescita dell'17,9% rispetto al primo semestre del 2023, è pari a 47,1 milioni di euro, con un margine sui ricavi pari al 22,1%. Il risultato del periodo è influenzato dal contributo delle acquisizioni perfezionate nel corso del 2022 e dall’incremento prezzi introdotto nel corso del primo semestre 2023.Ilha raggiunto nel periodo in esame 21,8 milioni di euro, con un decremento di 29,6 milioni rispetto a 51,4 milioni del 2022, principalmente per l'effetto dell’utile su cambi registrato nel 2022 contro l'effetto della perdita su cambi registrata nel corso del primo semestre del 2023.L'al 30 giugno 2023 è pari a -365 milioni di euro. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2022, pari complessivamente a 10,5 milioni, è dovuta principalmente al contributo della cassa generata dalla gestione operativa pari a 48,9 milioni, al netto della liquidità assorbita dalle variazioni del capitale circolante per 8,6 milioni e della liquidità impiegata per gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali di periodo (12,3 milioni), per gli oneri finanziari netti (10,2 milioni) e per il pagamento delle imposte (4,7 milioni).Con riferimento allecomunicate in sede di approvazione dei risultati dell'esercizio 2022 (fatturato compreso tra 440 e 460 milioni, EBITDA Adjusted compreso tra 95 e 105 milioni e indebitamento finanziario netto compreso tra 340 e 360 milioni), la società conferma le previsioni di EBITDA Adjusted e indebitamento finanziario netto in linea con aspettative, mentre si attende un fatturato 2023 in un range compreso tra 425 e 430 milioni.GVS presenterà in dataundelle previsioni dei dati economici finanziari relativi al periodo 2023-2025.