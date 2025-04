Saipem, utile primo trimestre +35%. Confermata guidance 2025

Saipem

(Teleborsa) - Nel primo trimestreha conseguito unpari a 77 milioni di euro (+35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), frutto di una crescita di ricavi ed EBITDA a doppia cifra.Il trimestre ha visto inoltre una forte accelerazione nella generazione di cassa, con unoperativo pari a 395 milioni di eurosono stati pari a 3.518 milioni di euro, +15,5% rispetto al corrispondente trimestre del 2024, con un Ebitda adjusted a 351 milioni di euro, +31% e nuovi ordini acquisiti pari a 2,1 miliardi di euro.Positiva per 116 milioni lapost-Ifrs, contro i 23 milioni di fine dicembre, e per 968 milioni quella pre-Ifrs, contro i 683 milioni di fine 2024.Confermata laper il 2025, con ricavi pari a circa 15 miliardi di euro, Ebitda a circa 1,6 miliardi di euro, cash flow operativo (al netto dei canoni di locazione) di circa 900 milioni di euro, investimenti per circa 500 milioni di euro e free cash flow (al netto dei canoni di locazione) pari ad almeno 500 milioni di euro.