MSC, finalizzata l'acquisizione del 49% di Moby

(Teleborsa) -, colosso della navigazione fondato e controllato da Gianluigi Aponte, ha, compagnia di navigazione italiana di Vincenzo Onorato. Lo si legge sul portale specializzato Shipping Italy, che cita una visura camerale.Nei giorni scorsi è avvenuto l'ingresso dellaSAS Shipping Agencies Services nel capitale della Moby, di cui ora detiene praticamente la metà del capitale sociale che è di 70,8 milioni di euro. L'acquisizione era stataLa disponibilità di MSC a iniettare liquidità e a prestare garanzie di fronte ai creditori, soprattutto in relazione alla situazione debitoria di "", aveva consentito di evitare il fallimento e di arrivare a un accordo con il ministero dello Sviluppo economico.Secondo il resoconto di Shipping Italy, la società lussemburghese ha versato non solo glidestinati al saldo e stralcio con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria ma anche ulterioriche hanno consentito al gruppo fondato da Gianluigi Aponte di entrare direttamente al 49% in Moby.