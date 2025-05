UE autorizza acquisizione di Rimi Baltic da parte di Salling Group

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'del controllo esclusivo di Rimi Baltic AB, con sede in Svezia, da parte di Salling Group A/S, con sede in Danimarca. L'operazione riguarda principalmente la vendita al dettaglio di beni di consumo.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società. In particolare, Salling Group opera principalmente in Danimarca, Germania e Polonia, mentre Rimi Baltic opera in Estonia, Lettonia e Lituania. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.