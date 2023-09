Labomar, azioni revocate da quotazione post OPA

(Teleborsa) - In riferimento all’volontaria totalitaria promossa da LBM Next, il cui Periodo di Sell-Out è terminato in data 28 agosto 2023, l’Offerente rende noto che, in data odierna, avrà efficacia il, rappresentative dellodi Labomar in capo all'Offerente.I titolari delle Ulteriori Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo per la Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.Nel frattempo,ha comunicato la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 4 e5 settembre 2023 e laa partire dalla seduta odierna.