Cairo, azioni proprie al 10,6% del capitale con risultati provvisori OPA

Equita SIM

Cairo Communication

(Teleborsa) - Sulla base deicomunicati da, alla chiusura del periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa darisultano portate in adesione 14.258.391 azioni, rappresentative del 10,61% del capitale sociale e pari al 58,93% delle azioni oggetto dell'offerta.Pertanto, se i risultati provvisori dell'offerta saranno confermati, tenuto conto delle 779 azioni proprie già detenute, alla data di pagamentol'offerente risulterà titolare complessivamente di 14.259.170 azioni, pari alNel caso i risultati provvisori siano confermati, poiché il numero di azioni complessivamente portate in adesione è inferiore al numero di azioni oggetto dell'offerta, l'fferente acquisterà tutte le azioni portate in adesione e