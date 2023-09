Schott Pharma annuncia IPO sulla Borsa di Francoforte

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nel mercato globale delle soluzioni di contenimento e somministrazione di farmaci, insieme al suo azionista Schott, ha annunciato l'intenzione di promuovere un'per quotarsi sul mercato regolamentato della(segmento Prime Standard). La quotazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2023, soggetta alle condizioni di mercato.L'offerta consisterà in azioni esistenti delle partecipazioni di Schott e si prevede che "il flottante mirato creerà un mercato liquido per le azioni di Schott Pharma", si legge in una nota.e rimanere un partner forte dopo il completamento dell'IPO. I proventi netti sono destinati ad accelerare ulteriormente la crescita del gruppo e a sostenere la sua transizione green, creando al contempo opzioni e accesso ai mercati dei capitali."Siamo entusiasti delle opportunità che si prospettano per Schott Pharma come azienda quotata - ha commentato Andreas Reisse, CEO di Schott Pharma - Siamodei farmaci iniettabili. Attraverso le nostre soluzioni di alto valore, garantiamo che i farmaci siano sicuri e facili da usare per i pazienti di tutto il mondo".Con oltre 100 anni di esperienza, Schott Pharma è rappresentata nei principali hub farmaceutici con 16 siti di produzione all'avanguardia in 14 paesi. Su base annuale, ha ottenuto una crescita del fatturato con un CAGR superiore al 10% negli ultimi cinque anni. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023, ha generato undi 670 milioni di euro, in aumento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In aumento anche la redditività, che si attesta ad undi 187,4 milioni di euro (+9,3%) ed undel 28%.La società prevede di sostenere la traiettoria dei ricavi a doppia cifra nelinsieme a un margine EBITDA inferiore al 30%