Accordo Sun Pharma-Philogen per commercializzazione Fibromun a livello mondiale

Philogen

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi di aver stipulato unper la commercializzazione del prodotto innovativo di Philogen, Fibromun (L19TNF), a livello mondiale., un'innovativa immunoterapia antitumorale, è attualmente in fase di sperimentazione in studi clinici a carattere registrativo da parte di Philogen per il trattamento deldei tessuti molli e delSecondo i termini dell'accordo, Sun Pharma avrà idi Fibromun a livello mondiale. Philogen completerà gli studi clinici in corso a carattere registrativo per il prodotto, perseguirà l'autorizzazione all'immissione in commercio con le autorità regolatorie e produrrà i lotti commerciali. Sun Pharma sarà responsabile delle. Le due società condivideranno i risultati delle vendite post-commercializzazione in un rapporto di circa 45 (Philogen):55 (Sun Pharma). Altri termini finanziari non sono stati resi noti."I progressi di Fibromun nello sviluppo sono stati piuttosto incoraggianti e questo prodotto ha il potenziale per essere un'opzione importante per il trattamento dei sarcomi dei tessuti molli e di altri tipi di cancro con esigenze mediche significative non soddisfatte. Questa partnership espande la nostra pipeline clinica in oncologia, in linea con il nostro attuale portafoglio nei tumori della pelle - ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Sun Pharma -. Siamo entusiasti di fornire questa opzione terapeutica a livello mondiale a tempo debito"."Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Sun Pharma, azienda farmaceutica leader a livello mondiale, dall'attuale partnership su Nidlegy™ a Fibromun. Questa collaborazione si concentrerà sulla commercializzazione a livello mondiale di Fibromun, una nuova immunoterapia che ha il potenziale per essere offerto a pazienti affetti da sarcoma dei tessuti molli e da alcune forme maligne di tumori cerebrali (ad esempio, il glioblastoma), per i quali esistono limitate alternative terapeutiche. Il nostro gruppo ha pubblicato dati che riflettono la promettente attività terapeutica di Fibromun nel glioblastoma, inducendo risposte antitumorali di lunga durata in un sottogruppo di pazienti - ha commentato il Prof. Dr., CEO e CSO di Philogen -. Abbiamo inoltre annunciato che un comitato di controllo indipendente ha valutato i dati di sicurezza ed efficacia dell'analisi intermedia pre-pianificata del nostro studio clinico di Fase III nel sarcoma dei tessuti molli e ha raccomandato di proseguire lo studio come previsto dal protocollo. Alla luce di questi promettenti sviluppi, entrambe le aziende sono impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione di Fibromun, rendendolo ampiamente disponibile ai pazienti che possono trarne beneficio".