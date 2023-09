WIIT, upgrade di TP ICAP Midcap a Buy

WIIT

Equita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermato il target price (a 22,5 euro per azione) esu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, dopo che ieri la società ha firmato un contratto della durata di sei anni, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, con PAM Panorama, azienda Italiana del nord-est fra le principali del settore della grande distribuzione."Pur rimanendo per il momento invariate le nostre stime di crescita organica a medio termine (tra 5,5% e 7%), approfittiamo di questo annuncio per alzare il rating a Buy (da Hold), considerando che ladegli ultimi mesi", scrivono gli analisti di TP ICAP Midcap.Tra gli altri analisti,ha confermato il Buy, scrivendo che è sostenuto da "crescita organica strutturale, la visibilità a lungo termine dei ricavi, elevata redditività,(che migliorerà nel 2024 con la fine dei Capex di upgrade dei data center sostenuti nel 2022-23) e il forte track record nel M&A (ultimo esempio: l'integrazione di ERP Tech in soli 12 mesi)". Il target price è fissato a 26 euro per azione.ha affermato di apprezzare l'operazione, che rappresenta "un', supportando al contempo la visibilità sulle performance attese del gruppo". Anche in questo caso il rating è Buy, con target price a 30 euro per azione.