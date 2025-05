Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 3,40 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "" visto l'upside potenziale del 52%.Gli analisti ricordano che la società ha, ampliando così le competenze del gruppo. L'operazione porterà ulteriore business a Tintoria Comacina, supportando il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2025, e aumenterà anche i volumi di stampa di Emme grazie a una nuova collezione prevista per l'estate 2025.TP ICAP Midcap haper riflettere l'integrazione di Manifatture Tessili per nove mesi nel 2025 (aggiungendo 15 milioni di euro di fatturato e 1,3 milioni di euro di EBITDA rettificato) e su base annua per il resto (con una media di 20 milioni di euro di fatturato e 1,8 milioni di euro di EBITDA rettificato all'anno). Ha inoltre considerato larelative all'aumento di capitale riservato a Luca Bianchi, azionista unico delle due società tramite D.D. Holding S.r.l., che manterrà la carica di Amministratore Delegato di Manifatture Tessili Bianchi, deterrà il 5% del capitale sociale di Gentili Mosconi ed entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.