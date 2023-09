Cube Labs, accordo in India per sviluppo Tecnologie Healthcare

Cube Labs

(Teleborsa) -- venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare - ha firmato in data odierna un accordo quadro non vincolante con(“Modi Foundation”), avente sede in New Delhi, allo scopo di esplorare potenziali aree di cooperazione istituzionale tra le parti che mirano a promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica in campo sanitario.L'accordo, della, ha come obiettivo quello di valutare l'instaurazione di un solido e duraturo legame collaborativo tra le parti coinvolte, allo scopo di delineare e implementare un piano a lungo termine riguardante aspetti scientifici, tecnologici e commerciali nel campo dell'innovazione tecnologica. La partnership collaborativa consentirà lo sviluppo in India del modello di business innovativo di Cube Labs nell'ambito delle tecnologie sanitarie nonchè dei processi commerciali sottostanti."L’interesse di una prestigiosa organizzazione come Modi Science Foundation testimonia l’attrattività dell’innovativo modello di business di Cube Labs - commentae aggiunge - l’accordo, che prevede la cooperazione negli aspetti scientifici, tecnologici e commerciali dell’innovazione nel campo delle tecnologie healthcare, rappresenta un, gettando le basi per l’apertura di nuovi mercati, l’accesso a partner locali e lo sviluppo commerciale in un mercato in grande crescita come quello del Biotech indiano".