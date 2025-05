Expert.ai sottoscrive un accordo di joint venture con AI Fusion Holding

Expert.ai

(Teleborsa) -, società leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale, comunica di aver, società riconducibile ad, figura di rilievo nel settore informatico e dell’intelligenza artificiale.L’operazione ha portato allacon un capitale sociale pari a 200.000 euro,del capitale sociale.La Newco avrà lo, dedicandosi in particolare alla Ricerca e Sviluppo applicata, di aprire nuove frontiere, sperimentare modelli all’avanguardia e mantenere un costante contatto con una tecnologia in rapidaevoluzione, proponendosi come centro di eccellenza per promuovere un’adozione matura e consapevole dell’AI.La creazione di Fusion AI Labs segna un, grazie alla possibilità di innovare la propria offerta di soluzioni in ambito intelligenza artificiale. Il progetto punta a rafforzare la leadership del Gruppo nel settore e apre nuove prospettive per l’innovazione.Lesi articoleranno su: Trasferimento Tecnologico e Supporto all'Innovazione, Formazione e Attrazione di Talenti; AI Responsabile."La creazione di Fusion AI Labs segna un passo fondamentale per rafforzare la strategia di expert.ai, permettendoci di intensificare il nostro impegno nella Ricerca e Sviluppo e di esplorare le frontiere più avanzate dell’AI. Vogliamo che i Labs siano un motore per l'innovazione, traducendo la ricerca in soluzioni concrete che accelerino la trasformazione digitale delle imprese e delle organizzazioni. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema virtuoso che, partendo dalla ricerca applicata e dal trasferimento tecnologico, favorisca l'adozione diffusa di un'AI matura", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai., designato alla guida di Fusion AI Labs, sottolinea "puntiamo a sviluppare un contesto positivo per il nostro Paese, riportando talenti, formando i professionisti del futuro e, soprattutto, facilitando l'integrazione efficace dell'AI nelle organizzazioni. Vogliamo essere un catalizzatore per l'innovazione, aiutando le imprese a cogliere appieno le opportunità offerte da questa straordinaria tecnologia".da un consiglio di amministrazione in cui. Il Consiglio di Amministrazione della Newco sarà composto da cinque membri, di cui tre membri espressione di expert.ai (incluso il Presidente) e due membri espressione del Co-Investitore.Gli accordi sottoscritti tra le parti includono anche un accordo di management con l’ing. Andrea Pescino, contenente clausole di stabilità e non concorrenza in linea con la prassi di mercato. Sono inoltre previste clausole di lock-up di 36 mesi a carico del CoInvestitore e di 24 mesi per expert.ai, a conferma della natura strategica e di lungo termine dell’iniziativa.