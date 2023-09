K.EY – The Energy Transition Expo, IEG: "Verso una seconda edizione da record"

EG (Italian Exhibition Group)

(Teleborsa) - Laparte segnando nuovi record. A pochi mesi di distanza dalla chiusura della prima edizione autonoma e a circa sei dall'inaugurazione della seconda, in programma dal 28 febbraio al 1 marzo 2024 nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, la manifestazione didi riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica ha già registrato prenotazioni per oltre l'80% degli spazi espositivi, con la presenza di aziende di rilevanza internazionale. Crescono le adesioni dei brand provenienti dall'estero, a testimoniare l'ambizione di K.EY di ampliare il numero di Paesi presenti e coinvolgere tutti quelli che dimostrano una potenziale e forte domanda di tecnologie e soluzioni innovative per la transizione energetica, con l'obiettivo di rafforzare la vocazione internazionale dell'evento, grazie anche alla sinergia con numerose Associazioni estere e a un'offerta convegnistica sempre più vasta e completa, definita dal Comitato Tecnico Scientifico di K.EY presieduto dal prof. Gianni Silvestrini.Per la prossima edizione – fa sapere IEG in una nota – si prevede l'aumento della superficie espositiva, ad occupare interamente l'ala est del quartiere fieristico di Rimini articolata in 14 padiglioni, con circa il 30% in più di brand espositori (di cui oltre il 15% in più dall'estero) e ilprovenienti da Germania, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Est Europa, Area balcanica, Turchia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Asia centrale.La manifestazione manterrà i riflettori puntati sui temi dell'e sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell'energia, senza dimenticare i nuovi e numerosi vantaggi che la transizione energetica offre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: un'occasione per conoscere e presentare le principali innovazioni tecnologiche e le nuove opportunità finanziarie, ma anche per riflettere sulle politiche energetiche e climatiche in Europa e nel nostro Paese.conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023, consolidando il proprio ruolo di network di riferimento per tutte le community coinvolte nella transizione energetica, capace di connettere fra loro i key player del settore e favorire una costante interlocuzione con le Istituzioni.Allese ne aggiungerà una settima, Key Storage Expo, interamente riservata all'energy storage statico residenziale e industriale utility scale, che sta vivendo un momento di forte sviluppo in tutta Europa.Confermata la presenza delrealizzato in collaborazione con il main partner Green Building Council Italia, e dell'area dedicata all'innovazione, ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione con ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori): non solo percorsi specifici dedicati a Start-up e PMI innovative italiane e internazionali e agli stessi espositori presenti in fiera per mostrare le loro tecnologie e soluzioni più innovative, ma anche convegni, pitch e occasioni di discussione, all'interno di uno spazio riservato dove incontrarsi, fare networking, condividere idee e sviluppare nuovi progetti e business sostenibili.L'iniziativa è organizzata da, promossa in collaborazione conIn concomitanza con K.EY 2024, tornerà anche, la manifestazione europea organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l'Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria, dedicata all'intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica, che espone le soluzioni e tecnologie dell'industria dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità.