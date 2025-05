IEG, la bus industry scende in pista con IBE Driving Experience

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Torna il 21 e 22 ottobre al, l’appuntamento biennale organizzato dadedicato alla. La quarta edizione dell’evento nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo, arricchirà i contenuti di un format unico nel panorama italiano, tra prove su pista, esposizione di mezzi e soluzioni ad alto tasso di innovazione tecnico-progettuale, formazione e momenti di confronto tra i professionisti del trasporto collettivo pubblico e privato.Lasarà appuntamento di riferimento per costruttori, bus operator di linea e a lunga percorrenza, buyer, aziende dellungo tutta la filiera industriale. Il Circuito di Misano, sintesi di innovazione e performance, sarà nuovamente scenario privilegiato di due giornate immersive che permettono a operatori, aziende e stakeholder di incontrarsi e testare veicoli in condizioni reali di utilizzo, scoprire le novità del mercato e accedere a contenuti formativi di alto profilo.IBE Driving Experience si propone come l’, il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva sostenibile, la cui prossima edizione è prevista al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026. In questo contesto, IBE Driving Experience rappresenta un laboratorio sul campo, dove la componente dinamica incontra formazione, innovazione di prodotto e visione strategica per un settore in forte accelerazione.Torna, per la sua seconda edizione, l’, il primo corso tecnico-pratico in Italia pensato per gli autisti di autobus elettrici. Promosso da IBE Driving Experience e organizzato in collaborazione con Addestra, Efficient Driving e la rivista Pullman, il programma integra moduli teorici e prove su pista dedicate alla guida elettrica, con l’obiettivo di accompagnare il settore nel processo di transizione energetica, offrendo agli operatori competenze concrete e aggiornate, in ottica diper operatori e utenti. Non mancherà l’attenzione alla formazione professionale con un focus sugli aspetti sociali del tema della sicurezza a bordo dei veicoli e alle fermate. Unpromosso dacoinvolgerà istituzioni, aziende del Tpl, forze dell’ordine e mondo scolastico per approfondire strumenti, soluzioni e comportamenti virtuosi utili a garantire ambienti di viaggio più sicuri, sia per i passeggeri che per gli autisti.Spazio ai contenuti strategici grazie alla, curate dalla divisione tourism & hospitality di IEG, in collaborazione con IBE. La sinergia tra– i due eventi di riferimento in Italia rispettivamente nei settori della mobilità collettiva e del turismo organizzati da Italian Exhibition Group – è la naturale evoluzione di un percorso comune, che valorizza la crescente interconnessione tra questi due ambiti. Le sessioni, che si terranno durante IBE Driving Experience, rappresentano l’estensione e l’adattamento alla mobilità della Vision+26 centrata sul turismo che verrà presentata in anteprima al quartiere fieristico di Rimini nel corso di TTG Travel Experience pochi giorni prima (8-10 ottobre 2025), per un’analisi basata sui dati più recenti e sugli. Frutto di una rigorosa analisi socio-semiotica dei comportamenti di consumo, le sessioni offriranno agli operatori strumenti per interpretare le prospettive della domanda di nuova mobilità condivisa di persone. La metodologia adottata si fonda sui Deep Trend™, modelli predittivi misurabili che supportano le imprese nel posizionarsi come attori proattivi in un mercato in rapida evoluzione.La dimensione istituzionale sarà sottolineata dall’A(Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani), momento di confronto tra le principali realtà associative del comparto. Ad arricchire il programma, numerose occasioni di business, incontri di approfondimento tecnico-commerciale e di networking tra costruttori, fornitori di servizi, aziende di trasporto e stakeholder pubblici e privati.