BCE pronta per una pausa? Gli analisti si dividono

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per la riunione dellaquando sarà chiamata a decidere se fissare i tassi ancora più in altoo optare per pausa nella politica monetaria. Una scelta difficile che arriva in uno dei momenti peggiori per l’economia dell’, sempre più in bilico tra l'elevato rischio di una– è di ieri ilo taglio delle stime della Commissione - l'affacciarsi di uno scenarioe la possibilità che l’resti al di sopra del target del 2% a lungo.Entrambe le scelte nascondono delle. Se l'istituzione di Francoforte decidesse di mantenere i tassi invariati, questo potrebbe essere tradotto come un abbandono troppo prematuro alla lotta contro l’inflazione. Al contrario alzarli rischierebbe di peggiorare l’incombente recessione economica.Pur mantenendo la sua posizione aggressiva per combattere l'inflazione, secondo le previsioni dila Banca Centrale Europea posticiperà l'aumento dei tassi a, optando a settembre per una "" nonostante i toni da falco che sono stati prevalenti nelle recenti comunicazioni. Secondo l'istituto di credito francese è probabile inoltre che la BCE noterà crescenti rischi al ribasso per l'economia dell'Eurozona dopo la riunione di luglio. Questi rischi potrebbero avere implicazioni sulle prospettive di inflazione a medio termine. Société Générale non si aspetta che la BCE abbandoni il suoa meno che non vi siano prove concrete che il suo obiettivo di inflazione del 2% non possa essere raggiunto entro un arco di tempo prestabilito e dopo l'atteso rialzo dei tassi di dicembre ritiene probabile che Francoforte proceda con un ulteriore(QT) nella prima parte dell'anno successivo.ha ricordato invece che alla riunione di luglio della Banca Centrale Europea, la presidente Christine Lagarde ha ufficialmente spento il "pilota automatico", affermando che per la riunione di settembre siano ugualmente possibili sia un altro rialzo che una pausa. "Anche se abbiamo sempre pensato che ogni riunione delle banche centrali nel mondo dipenda dai dati, Lagarde ha sottolineato la dipendenza della BCE dai dati in arrivo tra luglio e settembre – si legge nel commento del gruppo bancario olandese –. Quasi due mesi dopo, irilasciati a partire dalla riunione di luglio hanno evidenziato una sorta dinell’eurozona, con gli indicatori di fiducia in calo e l’inflazione che rimane elevata. Un miscuglio molto complicato, che renderà la decisione della BCE della prossima settimana tutt’altro che facile". Secondo ING comunque la BCE alzerà i tassi un’ultima volta questa settimana.Nelle scorse settimane una sonora bocciatura per la BCE è arrivata dall‘Economist. “I responsabili politici sono preoccupati dal possibile emergere di una stagflazione (bassa crescita più inflazione radicata). Ciò nonostante, la BCE preferirebbe di gran lunga un atterraggio duro, caratterizzato da sofferenza economica, piuttosto che non riuscire a ridurre l’aumento dei prezzi”, ha commentato la rivista economica britannica. Il problema secondo l'è che la BCE rischierebbe di far “”. Nonostante l’inflazione dell’Eurozona si stia dimostrando ostinata come quella americana, in Ue la causa principale è lo shock dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre negliilè stato causato soprattutto dalla domanda. Quindi, conclude la rivista, anche se la recessione fino a questo sembra essere stata evitata, “la tristezza si sta ora diffondendo in tutto il continente".