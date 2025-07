Carel Industries, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Hold

CAREL Industries

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 17,50 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando la" visto l'upside potenziale praticamente nullo rispetto al nuovo TP.Gli analisti scrivono che, con una, Carel ha registrato un'accelerazione nel periodo 2021-23 (un CAGR del 25%, con un tasso organico del 17%), trainata dal settore HVAC e da fattori favorevoli derivanti dalle politiche economiche. Tuttavia, il quarto trimestre del 2023 ha segnato un rallentamento, che si è accentuato nel 2024 (-13% organico), con pompe di calore e refrigerazione sotto pressione. In questo contesto, il titolo ha subito un deprezzamento a causa del calo delle stime per azione (EPS), prima di iniziare a rimbalzare nell'estate del 2024, nonostante fondamentali ancora fragili."Ora scambiata a oltre 35 volte gli utili di consenso, Carel (che ha superato bene i recenti problemi tariffari)", si legge nella ricerca.Kepler ritiene che Carel potrebbe tornare sulla buona strada per raggiungere una crescita annua del fatturato di circa il 10% nel prossimo futuro, limitando il rischio di ulteriori tagli alle stime. Questo, che sono state parte integrante della storia azionaria di Carel sin dalla sua IPO. Gli analisti identificano- data center, pompe di calore, refrigerazione e Kiona - che insieme rappresentano oltre il 50% del fatturato dell'azienda e potrebbero fornire una base di crescita elevata a una cifra. I restanti business (HVAC commerciale e industriale) dovrebbero contribuire a una crescita annua di circa il 4% per spingere la crescita del fatturato di Carel a due cifre.