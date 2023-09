Cembre, ricavi semestre in crescita del 12,7% e utile a 23,9 milioni

Cembre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con undi euro, inrispetto ai 18,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.delle vendite consolidati si attestano a 117,6 milioni di euro, inrispetto ai 104,4 milioni di euro del primo semestre 2022. Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) del primo semestre 2023, pari a 38,6 milioni di euro, è aumentato del 26,7% rispetto a quello del primo semestre 2022. Il risultato operativo consolidato (EBIT) pari a 32,4 milioni di euro, è cresciuto del 31,6%, rispetto ai 24,6 milioni di euro dei primi sei mesi dello scorso esercizio.La, passata da un saldo positivo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022 ad un valore negativo di 5,2 milioni di euro al 30 giugno 2023, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 23,5 milioni di euro da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 7,8 milioni di euro.