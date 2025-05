Cembre, nel 1° trimestre ricavi a 60 milioni e utile in crescita a doppia cifra

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata alla Borsa di Milano, leader italiana nei connettori elettrici ed accessori per cavo, ha chiuso il primo trimestre dell'anno condai 58,7 milioni di euro precedenti. Il risultato operativo lordo consolidato () del primo trimestre è pari a 19,6 milioni, in crescita del 18,5% sull'anno precedente, mentre il risultato operativo consolidato () pari a 16,1 milioni di euro, è aumentato del 21,3%.del periodo. Laconsolidata al 31 marzo 2025, positiva per 7,1 milioni di euro, è aumentata rispetto al 31 dicembre 2024, quando ammontava a 2,0 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2024 era positiva per 14,4 milioni di euro.