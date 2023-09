EBA: impatto di Basilea III su banche "quasi completamente assorbito"

(Teleborsa) - L'ha pubblicato oggi il suo secondo rapporto di monitoraggio obbligatorio di, il quale valuta l'impatto che la piena attuazione di Basilea III avrà sulle banche dell'Unione europea nel 2028. Secondo questa valutazione, che utilizza un campione di 157 banche - in termini di capitale minimo Tier 1 "l'impatto è significativamente diminuito rispetto alla precedente data di riferimento di dicembre 2021". In termini di deficit di capitale stimato, "".Con 0,6 miliardi di euro di capitale aggiuntivo Tier 1 richiesto per l'intero settore bancario dell'UE, il. L'impatto complessivo include l'impatto economico della pandemia Covid-19 che si era manifestata fino a dicembre 2022, data di riferimento del presente Bilancio.Nel complesso, i risultati dell'esercizio obbligatorio di monitoraggio del capitale di Basilea III mostrano che il. I principali fattori che contribuiscono sono l'output floor e il rischio di credito.Il requisito patrimoniale minimo complessivo Tier 1 per le banche grandi e attive a livello internazionale (Gruppo 1) aumenterebbe del 10,0%. I requisiti per gli(G-SII, sottoinsieme del gruppo 1) e per le banche del gruppo 2 aumenterebbero rispettivamente dele del 3,6%.