Banche europee, l'EBA invita alla cautela: "c'è forte incertezza"

(Teleborsa) - L'invita gli istituti di credito alla "cautela" vista "la forte incertezza" sullaNel suo, l'EBA sottolinea come "nonostante i primi tagli di tassi da parte dellecentrali, i tassi di interesse permangano su livelli elevati e le aspettative su questo fronte" sono sempre più incerte. Inoltre chiede attenzione al settore immobiliare mentre preoccupano gli attacchi cyber.L'Autorità bancaria ha pubblicato oggi l'edizione primaverile del suo rapporto di valutazione del rischio (RAR). Il rapporto riguarda la valutazione comune del rischio dell’EBA nonché l’analisi delle attività vincolate delle banche e dei dati sui piani di finanziamento, che erano stati precedentemente pubblicati in due rapporti separati. Comprende inoltre capitoli specifici dedicati alle esposizioni nel settore immobiliare commerciale (CRE) delle banche UE/SEE e alle interconnessioni delle banche UE/SEE con intermediari finanziari non bancari (NBFI).Le banche europee sono più ottimiste sul flusso di crediti deteriorati per il 2024 e i prossimi anni, dopo il rialzo visto nel 2023 a causa del rallentamento dell'economia, sottolinea l'EBA nel suo rapporto sui rischi, in cui segnala come la qualità del credito dovrebbe stabilizzarsi con un miglioramento rispetto alle precedenti stime.In ogni caso, avverte, nel 2024 si assisterà a una crescita degli NPL di famiglie e imprese come effetto delle difficoltà viste nel 2023.