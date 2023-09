Net Zero Roadmap, AIE: "Limitare riscaldamento globale a 1,5 gradi ancora possibile"

(Teleborsa) - Portare le emissioni di gas serra del settore energetico mondiale a zero e limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rimane possibile grazie alla crescita record delle principali tecnologie energetiche pulite, anche se lo slancio deve aumentare rapidamente in molte aree. È quanto evidenzia l'nell'aggiornamento della, la sua tabella di marcia per la neutralizzazione delle emissioni di carbonio globali. La nuova tabella di marcia definisce un percorso globale per riuscire a mantenere l'obiettivo di 1,5°C, fornendo un aggiornamento completo dell'innovativo rapporto originale pubblicato nel 2021, punto di riferimento essenziale per i responsabili politici, l'industria, il settore finanziario e civile e la società. L'incorpora i cambiamenti significativi avvenuti nel panorama energetico negli ultimi due anni, tra cui la ripresa economica post-pandemia e la straordinaria crescita di alcune tecnologie energetiche pulite, ma anche maggiori investimenti nei combustibili fossili e emissioni ostinatamente elevate.Dal 2021, lae delleè in linea con un percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette a livello globale entro la metà del secolo, così come lo sono i piani del settore per l'implementazione di nuova capacità produttiva per tali settori. Ciò – rileva l'Aie – è significativo, dal momento chegarantisconoL'innovazione nel settore dell'energia pulita ha anche offerto più opzioni e ridotto i costi tecnologici. Nella, le tecnologie non ancora disponibili sul mercato hanno consentito di ridurre quasi la metà delle emissioni necessarie per raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette nel 2050. Nell'aggiornamento di quest'anno tale cifra è ora scesa a circa il 35%.Tuttavia, in questo decennio è necessaria un'azione più coraggiosa. Nel percorso di zero emissioni netto aggiornato di quest'anno, la. Nel frattempo, il tasso annuale di miglioramento dell'efficienza energetica raddoppia, le vendite di veicoli elettrici e pompe di calore aumentano notevolmente e le emissioni di metano del settore energetico diminuiscono del 75%. Queste strategie, basate su tecnologie collaudate e spesso economicamente vantaggiose per ridurre le emissioni, insieme forniscono oltre l'80% delle riduzioni necessarie entro la fine del decennio."Mantenere vivo l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede che il mondo si unisca rapidamente. La buona notizia è che sappiamo cosa dobbiamo fare e come farlo. La nostra Roadmap Net Zero 2023 , basata sui dati e sulle analisi più recenti, mostra un percorso da seguire – ha affermato il–. Ma abbiamo anche un messaggio molto chiaro: una forte cooperazione internazionale è fondamentale per il successo. I governi devono separare il clima dalla geopolitica".La tabella di marcia delinea un percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette per il settore energetico globale entro il 2050, ma riconosce l'importanza di promuovere unaAd esempio, leraggiungono lo zero netto prima per concedere più tempo alle economie emergenti e in via di sviluppo. E il percorso "net zero" garantisce il pieno accesso alle moderne forme di energia per tutti entro il 2030 attraverso investimenti annuali di quasi 45 miliardi di dollari all'anno, poco più dell'1% degli investimenti nel settore energetico.Per rimanere sulla buona strada è, però, necessario che quasi tutti i paesi rispettino le date fissate per l'azzeramento delle emissioni nette. Dipende anche dalla mobilitazione di un aumento significativo degli investimenti, soprattutto nelle economie emergenti e in via di sviluppo. Nel nuovo percorso zero, laaumenterà da 1,8 trilioni di dollari nel 2023 a 4,5 trilioni di dollari all'anno entro l'inizio degli anni '30.Nello, un enorme aumento della capacità di energia pulita guidato dalle politiche ridurrà la domanda di combustibili fossili del 25% entro il 2030, riducendo le emissioni del 35% rispetto al massimo storico registrato nel 2022. Entro il 2050, la domanda di combustibili fossili scende dell'80%. Di conseguenza, non sono necessari nuovi progetti upstream di petrolio e gas a lungo termine, né lo sono nuove miniere di carbone, ampliamenti di miniere o nuovi impianti di carbone. Tuttavia, sono necessari investimenti continui in alcuni asset petroliferi e di gas esistenti e in progetti già approvati. Se si vogliono evitare picchi dannosi dei prezzi o eccessi di offerta, è fondamentale sequenziare l'aumento degli investimenti nell'energia pulita e il declino degli investimenti nell'offerta di combustibili fossili.Secondo il rapporto,per le tecnologie energetiche pulite e i minerali essenziali necessari per produrle sono fondamentali per costruire un settore energetico a zero emissioni nette. Tuttavia, è altrettanto fondamentale che le catene di approvvigionamento rimangano aperte, dati il ??ritmo e la portata dello sviluppo dell'energia pulita richiesti.Il rapporto sottolinea lper limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Il rapporto avverte che l'incapacità di incrementare sufficientemente l'ambizione e l'attuazione da qui al 2030 creerebbe ulteriori rischi climatici e renderebbe il raggiungimento dell'obiettivo di 1,5°C dipendente dal massiccio dispiegamento di tecnologie di rimozione del carbonio, che sono costose e non dimostrate su larga scala. Un'incapacità di espandere l'energia pulita abbastanza rapidamente entro il 2030 significherebbe che quasi 5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica dovrebbero essere rimosse dall'atmosfera ogni anno durante la seconda metà di questo secolo. Se le tecnologie di rimozione del carbonio non riuscissero a raggiungere risultati su tale scala, non sarebbe possibile riportare la temperatura a 1,5°C.Dobbiamo fare tutto il possibile per smettere di produrlo in primo luogo – ha affermato–. Il percorso verso 1,5°C si è ristretto negli ultimi due anni, ma le tecnologie energetiche pulite lo stanno mantenendo aperto. Con lo slancio internazionale che sta crescendo dietro obiettivi globali chiave come triplicare la capacità rinnovabile e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, che insieme porterebbero a un calo più forte della domanda di combustibili fossili in questo decennio, il vertice sul clima COP28 di Dubai è un'opportunità vitale per impegnarsi verso ambizioni più forti e l'attuazione negli anni rimanenti di questo decennio critico".