SIT, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

SIT

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 1,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 33%.Gli analisti scrivono che ilnegli sviluppi futuri, supportato dalla razionalizzazione della catena produttiva (ora operativa con costi fissi inferiori) e dalla diversificazione in segmenti che hanno il potenziale per generare crescita e ridurre i rischi derivanti dalle incertezze normative, nonché dal rafforzamento delle relazioni commerciali strategiche.Il broker ritiene che il settore del riscaldamento e della ventilazione si trovi in ??una fase di transizione e SIT stia reagendo con nuovi prodotti per diversificare il proprio mix di vendita e ridurre la propria base patrimoniale e la struttura dei costi. Pertanto, una ripresa nel settore del riscaldamento e della ventilazione dovrebbe essere un'aspettativa ragionevole dopo 2 anni di declino ed è rassicurato dal fatto che le prospettive positive dell'azienda si basino sugli ordini firmati dai clienti. Inoltre, l'ottimizzazione del footprint industriale ha già generato significative efficienze e risparmi sui costi. Tuttavia, nonostante la continua ripresa aziendale, la struttura finanziaria di SIT rimane sbilanciata, caratterizzata da un(4x Indebitamento Netto/EBITDA FY25).