Pattern invariata dopo i conti, redditività influenzata da pressione sui prezzi

Pattern

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera ha diffuso i conti del primo semestre. La società, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha registrato ricavi in crescita e una profittabilità in calo."Apprezziamo la crescita registrata nel primo semestre del 2023, anche seesercitata da alcune società del lusso sulla loro catena di fornitura a causa della crisi energetica (soprattutto nel settore del prêt-à-porter)", scrivono gli analisti di"Lee il management prevede che il trend positivo continui nel secondo semestre del 2023 - hanno aggiunto - Dal lato dei margini, l'integrazione verticale all'interno del gruppo, unita all'implementazione delle migliori pratiche per migliorare l'efficienza, dovrebbe portare ad un leggero miglioramento dei margini".