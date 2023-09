CME Group lancia microfutures e opzioni su gas naturale statunitense

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha annunciato che. Questi nuovi micro-contratti saranno un decimo della dimensione dei futures e delle opzioni Henry Hub di riferimento e saranno regolati in contanti, si legge in una nota."I nostri nuovi contratti futures e opzioni Micro Henry Hub forniranno ai trader energetici globali una- ha affermato Peter Keavey, Global Head of Energy and Environmental Products presso CME Group - Il lancio di questi contratti più piccoli è particolarmente opportuno in quanto l'importanza di Henry Hub come punto di riferimento globale continua a crescere".Ildel contratto futures Henry Hub a grandezza naturale è aumentato del 14% rispetto allo scorso anno. Anche ilè cresciuto quest'anno del 3%, raggiungendo il 21% del volume totale. Anche l'open interest medio è aumentato del 16% rispetto allo scorso anno.