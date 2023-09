UE autorizza acquisizione di Worldpay da parte di GTCR

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di New Boost Holdco, LLC (insieme alle sue controllate "Worldpay") da parte della società di private equity GTCR, entrambe statunitensi. L' operazione riguarda principalmente il settore dei servizi finanziari, in particolare i servizi di merchant acquiring e i relativi servizi tecnologici.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che le societào su mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata.