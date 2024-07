UE autorizza acquisizione del porto di Limburg da parte di MSC, Essers e Machiels

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Port of Limburg del Belgio da parte del gruppo svizzero MSC, Essers e Machiels, entrambi belgi. L'operazione riguarda principalmente i mercati dei servizi terminalistici per container interni e dei servizi di trasporto interno.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che il porto di Limburg svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e date le posizioni di mercato limitate delle società che risultano dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.

(Teleborsa) -