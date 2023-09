DHH finalizza l'acquisizione delle quote di minoranza di Connesi

DHH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha, azienda umbra attiva nel settore delle telecomunicazioni.Il primo step dell'operazione si era concluso con l'acquisto della prima quota pari aldel capitale sociale. La seconda fase dell'operazione - l'acquisto della quota residua delda Raffaele Casali, Inarco Ammenti, Manuela Salvi e Fabbrica Multimediale Srl - è stata completata in data odierna, in anticipo rispetto ai tempi previsti (90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025). Connesi possiede anche ildi azioni proprie.Ildi acquisto delle quote di minoranza di Connesi - circa- è stato pagato interamente in denaro attraverso la linea di credito al servizio delle acquisizioni attiva presso Intesa Sanpaolo."In accordo con i nostri colleghi azionisti di Connesi, abbiamo- ha commentato il- L'azienda ha dimostrato una notevole performance in questo primo anno di partnership. Nel 2022, Connesi ha registrato un fatturato di 7 milioni di euro (+27% a/a) e un EBITDA di 1,7 milioni di euro (+57% a/a). Inoltre, nel primo semestre del 2023, ha registrato un aumento del 14% del fatturato e del 24% dell'EBITDA, favorendo una sostanziale sinergia industriale con Seeweb, il provider di cloud computing del nostro gruppo. Alla luce di questi sviluppi, riteniamo che il nostro periodo di prova reciproco si possa concludere in anticipo e siamo pronti a intraprendere una nuova fase della nostra collaborazione".