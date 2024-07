Mavriq si rafforza e acquisisce Switcho

(Teleborsa) -ha sottoscritto unda Marco Tricarico, Redi Vyshka, Francesco Laffi (i Fondatori) e da investitori privati, tra cui Azimut.Switcho è una società italiana in forte crescita, fondata nel 2019 con l’obiettivo di aiutare gli italiani a risparmiare sulle utenze luce, gas, telefonia ed assicurazioni.(partecipazione soggetta ad opzioni put e call incrociate con Mavriq) e continueranno a gestire l’azienda nella sua nuova fase di crescita.L'pattuito per il 100% delle quote di Switcho è pari a 20,0 M€. In esecuzione dell’accordo, contestualmente alla sottoscrizione sono state già acquisite quote per il 72,1% del capitale di Switcho, mentre le quote residue per raggiungere una partecipazione di 80% verranno acquisite entro il 31 ottobre 2024.L’acquisto è finanziato mediante disponibilità liquide già disponibili. È inoltre previsto un earn-out fino a 4,0 M€ sulla base dei risultati che Switcho realizzerà nel 2024. Nel 2023 Switcho ha riportato ricavi per 6,0 M€, con un EBITDA di 1,8 M€, entrambi previsti in significativa crescita nel 2024.La società acquisita sarà rendicontata nel perimetro della comparazione telco ed energia di Mavriq a partire dal 30 giugno 2024.