Green Oleo chiude 1° semestre in utile per 116 mila euro

Green Oleo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 34,6 milioni di euro, di cui 33,4 milioni relativi ai ricavi delle vendite (di cui il 37% realizzati in Italia e il 63% all'estero). L'è pari a 3,1 milioni di euro (pari a circa l'8,9%), mentre ilè pari a 115.763 euro."Nonostante lenel primo semestre dell’anno, e l'incertezza che sta vivendo il settore dell’oleochimica a causa sia della politica di destocking delle aziende industriali sia del calo della domanda asiatica, stiamo comunque cogliendo le opportunità del mercato - ha commentato- Ci stiamo infatti concentrando a valle della catena produttiva, diversificando il rischio e differenziando l’offerta con l’obiettivo di mitigare la ciclicità del mercato"."In particolareche nel primo semestre del 2023 ha visto aumentare il volume di vendita del 42% rispetto al pari periodo del 2022, un trend che è in ulteriore rafforzamento nel terzo e nel quarto trimestre - ha aggiunto - Parallelamente ci aspettiamo inoltre un recupero dell’oleochimica e dei relativi volumi di vendita nel corso del quarto trimestre".L'è pari ad 19,9 milioni di euro (rispetto a 18,82 milioni al 31 dicembre 2022) e si compone di debiti finanziari per Euro 21,047 milioni, disponibilità liquide per 1,077 milioni e altre attività finanziarie correnti per 77 migliaia. Si evidenzia che successivamente alla chiusura del semestre in data 7 luglio 2023 la società ha ottenuto l'ammissione al mercato EGM con una raccolta in aumento di capitale per circa 5 milioni.