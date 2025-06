Green independence ottiene ammissibilità al bando PIA per sviluppo tecnologia Soleidon

(Teleborsa) -, start up pugliese impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per la transizione energetica,di euro, di cui, nell’ambito del(Programma Integrato di Agevolazioni), promosso dallacon lo scopo di sostenere start up innovative e PMI.L’ammissibilità rappresenta un, il pannello solare multifunzionale progettato da Green Independence, in grado dila produzione dimarine e reflue.In questa fase,, con la scomposizione puntuale delle spese previste. Solo a seguito di questa istruttoria tecnica, condotta da Puglia Sviluppo, potrà essere emessa la delibera di concessione definitiva.per il completamento della procedura vi è ladel piano, pari a. Ad oggi Green Independence ha già dimostrato sostenibilità per 500 mila euro e ha avviato un nuovodi euro:dovranno essere chiusiper sbloccare i 5,2 milioni a fondo perduto del PIA; i restantisaranno raccoltiper supportare l’espansione della capacità produttiva."Siamo lieti dei riscontri molto positivi ricevuti da parte di istituzioni, investitori e aziende partner su Soleidon, che risolve in maniera efficiente e sostenibile uno dei nodi chiave della transizione energetica: la produzione decentralizzata di energia e acqua pulita", spiega, Fondatore, CEO e CTO di Green Independence.