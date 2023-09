BTP Valore, tassi minimi fissati dal MEF al 4,10% e 4,50%

(Teleborsa) -a chi acquisterà il, il nuovo titolo di Stato pluriennale (5 anni) offerto dal Tesoro alla clientela retail (risparmiatori). Il MEF ha comunicato che lagarantiti per la seconda emissione del BTP Valore è la seguente:Va ricordato che il titolo riconosce un rendimento definito con unche viene rivisto al terzo anno per i successivi due. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti "al rialzo", in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.Si ricorda che il BTP Valore è riservato unicamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail) e prevede, per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente e unai con undel capitale investito.Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005565392. Il collocamento si svolgeràFacile da sottoscrivere, il BTP Valore potrà essere prenotatoattraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.Per l'acquisto del BPT valore non sono previstid è prevista la consuetaper i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.