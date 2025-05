BTP Italia, gli ordini raggiungono quota 5,5 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana, hannonel terzo giorno di collocamento, l'ultimo dedicato al retail. I 250 milioni di euro odierni, alle 9:50, si sommano ai 2,14 miliardi di euro di ieri e ai 3,14 miliardi di euro raccolti martedì.L'del BTP Italia (su un titolo a 5 anni) di marzo 2023 ha registrato una raccolta complessiva di quasi 10 miliardi di euro (di cui 8,6 miliardi al retail). Quella di novembre 2022 ha raccolto 12 miliardi di euro (di cui 7,3 miliardi al retail), mentre quella di giugno 2022 ha totalizzato raccolto 9,4 miliardi di euro (di cui 7,3 miliardi al retail).Il titolo di Stato in collocamento ha unaper coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, il 4 giugno 2032. Come per le precedenti emissioni, è collocato in due fasi: la prima fase si svolge da martedì 27 a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, ed è riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini; la seconda fase avrà luogo nella mattinata del 30 maggio e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. comunicati lunedì 26 maggio sono fissati all'. La cedola definitiva sarà stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all'apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo. Anche per questo titolo la tassazione è agevolata al 12,5%. È esente dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, concorre all'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato. risparmiatori retail possono sottoscrivere il BTP Italia attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Il collocamento avviene sulla(il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso tre banche dealers:. Il codice ISIN del titolo per la prima fase è IT0005648248.