Datrix, si allarga la perdita semestrale. Rimodulata l'offerta

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha chiuso ilconpari a 7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente (7,1 milioni di euro nel 1H2022), guidati principalmente dalla crescita organica delle linee Data Monetization (+73%) e Machine Learning Model Serving for Industrial (+59%), nonché dal contributo dell'acquisizione di Aramis per 0,1 milioni di euro.L'è pari a -0,8 milioni di euro (-0,9 milioni di euro nel 1H2022), margine sui ricavi in miglioramento a -12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-13% nel 1H2022). Ilè pari a -2,5 milioni di euro (-1,6 milioni di euro nel primo semestre 2022)."I risultati del primo semestre dell'annoguidato, in particolare, dalla significativa crescita organica con focus sui mercati internazionali, dal completamento del processo di integrazione delle società acquisite e soprattutto dai segnali che arrivano sempre più evidenti dal mercato dell'Intelligenza Artificiale che confermano un crescente interesse da parte di operatori di business di tutte le dimensioni nell'adozione delle nostre soluzioni - ha commentato il- I contratti siglati e la pipeline commerciale sui clienti esistenti e sui nuovi clienti evidenziano che Datrix è sempre più protagonista attivo di questo mercato trasformativo per l'intero tessuto economico e industriale"."Per cogliere in modo sempre più efficace questa incredibile opportunità, a partire dal primo semestre del 2023, il gruppo Datrix hasuddiviso in due aree strategiche, l'AI for Data Monetization e l'AI for Industrial and Business Process, che rappresentano i segmenti di mercato a più alta velocità di trasformazione e transizione al paradigma dell'Intelligenza Artificiale - ha aggiunto - La nuova organizzazione del modello di offering guiderà l'accelerazione attesa del fatturato e dell'EBITDA nella seconda parte dell'anno".