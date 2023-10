Ecomembrane

(Teleborsa) -, Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha perfezionato l’acquisto del 100% delle quote di Splash SuperPools, società statunitense con sede a Little Rock, Arkansas, operante nel settore del trattamento e produzione delle membrane in PVC per piscine ed impianti di biogas.Lo rende noto la società con un comunicato.