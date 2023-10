Fenix Entertainment, revisori BDO non esprimono giudizio per incertezze

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha comunicato che la società di revisioneha rilasciato la propria relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2023, dichiarando dia causa disul fronte finanziario che potrebbero avere impatti sulla continuità aziendale nel prossimo futuro.I revisori fanno notare che nella relazione intermedia sulla gestione al paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione e considerazione sulla continuità aziendale" il nuovo CdA insediatosi ad agosto 2023 prende atto che i risultati del primo semestre mostrano deglidel Gruppo per il periodo 2023 - 2025, approvato il 9 giugno 2023 e informa che tale piano è attualmente oggetto di totale rivisitazione alla luce delle mutate condizioni del Gruppo e dell'assetto organizzativo.BDO Italia scrive che "non è stato ancora predisposto un nuovo Piano Industriale di Gruppo" e "" descritti per far fronte alle obbligazioni della società nei confronti dei creditori e per garantire la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.