TECMA Solutions, assemblea approva bilancio 2024

TECMA Solutions

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024.I soci hanno, altresì, deliberato all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d’esercizio. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di riportare interamente a nuovo la perdita d’esercizio, pari ad Euro 2.500.675.L’Assemblea della Società ha, inoltre, deliberato all’unanimità di conferire l’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia per gli esercizi 2025-2027,