Cy4Gate, buyback per oltre 380 mila euro

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra l'1 e il 30 settembre 2023 inclusi, complessive(corrispondenti allo 0,20% circa del capitale sociale), ad un prezzo medio pari a circa 8,20 euro e per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni, la Società ha in portafoglio 78.214azioni proprie, corrispondenti allo 0,33% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.