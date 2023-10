EdiliziAcrobatica, Vincenzo Polimeni nominato country manager per la Francia

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato cheè da oggi il nuovoLa nomina di Polimeni è stata, che ne ha firmato il contratto proprio pochi giorni prima della scomparsa, e da Anna Marras nuovo amministratore delegato di EdiliziAcrobatica, alla luce delle competenze manageriali dello stesso Polimeni che, dopo una breve interruzione, rientra in azienda allo scopo di perseguire gli obiettivi di espansione e crescita fissati da Iovino."Il mio ritorno in Acrobatica - ha commentato Polimeni - è per me un ritorno in famiglia e avviene in un momento in cui tutto il gruppo, dal management agli operatori su fune, è impegnato a portare avanti e realizzare pienamente i progetti di Riccardo. Sono certo che il modello di business di EdiliziAcrobatica, rivelatosi perfettamente replicabile e scalabile ovunque in Italia e nei paesi in cui è presente, basato sulla cura e sulla formazione professionale ed etica delle risorse umane saprà fare la differenza anche a Monaco e in tutta la Francia, dovee dove, in piena continuità con la linea tracciata dal nostro fondatore".