EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti in aumento del 40% nel primo semestre

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilnel primo semestre del 2024 è cresciuto del 40,1%, passando dagli 11.500 dell'analogo periodo del 2023 agli attuali 16.107. Il numero deiè aumentato del 58,8% rispetto al 30 giugno 2023."A fronte di un periodo complesso quale è quello attuale per il comparto dell'edilizia, siamo davvero soddisfatti di questi risultati che confermano come Acrobatica sia il brand di elezione per un numero sempre crescente di persone - ha commentato la- Questo significa concretamente che il nostro know-how unito alla nostra forza lavoro risultano vincenti al netto di ogni congiuntura economica. Forti di questi numeri ci apprestiamo ad affrontare un periodo estivo in cui siamo certi di migliorare ancora le nostre performance".