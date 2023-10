Giappone, PMI Servizi: espansione più contenuta a settembre

(Teleborsa) - L'hadell'attività commerciale alla fine del terzo trimestre del 2023. Detto ciò, il tasso di crescita è sceso ai minimi da gennaio in un contesto di aumento più lento dei nuovi afflussi di affari, mentre la domanda internazionale è in stallo.È quanto emerge dall'indice, compilato da S&P Global sulla base delle risposte a un sondaggio condotto da un panel di circa 400 aziende del settore dei servizi. Una lettura superiore a 50 indica un aumento complessivo rispetto al mese precedente, mentre inferiore a 50 indica una diminuzione complessiva.L'indice headline delle attività commerciali dei servizi della Jibun Bank Japan è sceso da 54,3 punti di agosto ai, a indicare una solida espansione dell'attività dei servizi, risultando anche superiore alle attese degli analisti per 53,3 punti.