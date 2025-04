Giappone, indice PMI manifattura aprile sale a 48,5 punti

(Teleborsa) - Migliora meno delle attese l'attività della manifattura in. Il dato preliminare dell'2025, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,5 punti, rispetto ai 48,4 di marzo.L'indicatore si mantiene così al di sotto della, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra.Le stime deglierano per un livello a 48,7 punti."Gli ultimi dati Flash PMI indicano che il, con le aziende che hanno segnalato un aumento dell'attività economica per la quinta volta in sei mesi - ha commentato Annabel Fiddes, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence - I dati di settore suggeriscono che questo sia stato, sebbene anche la flessione della produzione manifatturiera si sia attenuata nel corso del mese".