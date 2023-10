Lavoratori domestici, gestione dei rapporti di lavoro sull’App “INPS Mobile”

(Teleborsa) - La gestione di unpuò essere facilmente effettuata anche mediante l’utilizzo di un. In aggiunta alle funzioni già presenti sul sito web dell’Istituto, infatti, l’Istituto ha implementato sull’app INPS Mobile una nuova modalità di accesso ai servizi Inps per il lavoro domestico: mediante l’utilizzo di uno smartphone, è possibile comunicare l’assunzione di una, ricercare le domande presentate e aggiornare i dati.È inoltre possibile comunicare la, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.Per utilizzare il servizio occorre installare l’App “” sul proprio smartphone o tablet e dalla Home Page accedere all’area “Famiglia” e scegliere “Lavoro domestico”. In alternativa, si può selezionare il tab “” dove nell’elenco in ordine alfabetico è presente la medesima funzione “Lavoro domestico”.Lo scopo è quello di fornire, attraverso apposite funzioni, uno strumento digitale immediato, semplice e adattabile al singolo utente, per agevolare gli adempimenti legati al rapporto di lavoro domestico.Accanto a queste, nei prossimi mesi se ne affiancheranno altre attualmente in fase di realizzazione, che consentiranno attraverso uno smartphone di interagire con l’Istituto in modo più semplice, rapido e immediato per la gestione dei rapporti di lavoro domestico.