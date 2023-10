Banco BPM, DBRS conferma rating BBB con trend stabile

Banco BPM

(Teleborsa) - DBRS Morningstar hadi, tra cui il Long-Term Issuer Rating a "BBB", con ilche rimane "". La conferma dei rating e del trend tiene conto del, con solide posizioni nelle regioni ricche del Nord Italia, rafforzato dalle misure in corso per razionalizzare la struttura operativa e lo sviluppo della digitalizzazione e delle attività fee-driven, come la. DBRS Morningstar ritiene che quest'ultima consenta alla banca di diversificare ulteriormente il proprio mix di business e rafforzare la creazione di valore.DBRS Morningstar rileva inoltre i continui progressi compiuti dalla banca nel, favorendo la significativa riduzione del rischio intrapresa da Banco BPM sin dalla sua creazione nel 2017. Secondo DBRS Morningstar, ciò la aiuterà a mitigare le implicazioni negative attese per la qualità degli attivi a causa a tassi di interesse più elevati, inflazione elevata e prospettive economiche più deboli. I rating continuano inoltre a essere sostenuti dal, nonché dalla solida posizione patrimoniale, guidata dalla generazione ricorrente di capitale e dall'accesso regolare ai mercati wholesale.La conferma riflette anche ildi Banco BPM, che è stato principalmente guidato da tassi di interesse più elevati che hanno incrementato il margine di interesse, dal costo del rischio contenuto e da una base di costi controllata. Tuttavia, DBRS Morningstar tiene conto del fatto che il costo del rischio della banca rimane superiore alla media europea e ci si può aspettare un peggioramento nei trimestri futuri.Inoltre, DBRS Morningstar prevede che ilnel 2023, sebbene anche i ricavi di Banco BPM dovrebbero beneficiare in futuro di commissioni più elevate grazie alla maggiore diversificazione del business. Infine, prevede che la tassa sulle entrate straordinarie delle banche italiane peserà sulla redditività.