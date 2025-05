Amgen, S&P migliora outlook a stabile. Rating "BBB+" confermato

Amgen

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'su, società statunitense di biotecnologia, da negativo a, confermando il rating creditizio "BBB+" .L'agenzia di rating afferma che Amgen ha costantemente ridotto il debito dall'acquisizione di Horizon nel 2023, combinando crescita e rimborso del debito. Si è inoltre astenuta da acquisizioni significative e riacquisti di azioni proprie, tanto che la leva finanziaria è scesa a 2,9x al 31 marzo 2025. Prevedd che la società genererà un solido flusso di cassa discrezionale annuo di oltre 4 miliardi di dollari, consentendole di bilanciare le attività di acquisizione e riacquisto di azioni proprie in modo da mantenere la leva finanziaria al di sotto di 3x.Amgen non ha un obiettivo esplicito di leva finanziaria, ma ha dichiarato che unè importante per l'azienda e che, in seguito all'acquisizione di Horizon, vorrebbe riportare la leva finanziaria lorda ai livelli raggiunti alla fine del 2022.