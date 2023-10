Crypto, ESMA chiede accelerazione nell'adozione del regolamento MiCA

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha inviato oggi una lettera al Consiglio Affari economici e finanziari () dell'UE per invitare gli Stati membri a "designare senza indugio" le autorità competenti responsabili dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal, il regolamento che riguarda il settore delle cripto-attivitàLa missiva, firmata dalla presidente dell'ESMA, invita a prendere in considerazione la limitazione del periodo facoltativo di salvaguardia fino a 12 mesi, qualora scelgano di offrirlo nelle loro giurisdizioni.L'ESMA ha inoltre pubblicato una dichiarazione indirizzata agli enti che forniscono servizi di cripto-asset e alle autorità nazionali competenti che saranno responsabili della loro supervisione, in cui elenca le aspettative per ciascuno da qui fino alla fine del periodo transitorio del MiCA. Le autorità competenti sono incoraggiate a "" a quelle delle loro controparti in tutta l'UE per avviare una vigilanza efficace fin dal primo giorno.I partecipanti al mercato sono invece incoraggiati a "iniziare a pianificare una transizione graduale e adello stato normativo delle loro offerte di cripto-asset", si legge in una nota.