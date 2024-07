ESMA: nuove regole MiCA aumentano trasparenza per gli investitori retail

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha pubblicato il secondoche copre otto progetti di standard tecnici che mirano a fornire maggiore trasparenza agli investitori retail, chiarezza per i fornitori sugli aspetti tecnici dei requisiti di divulgazione e tenuta dei registri, e standard sui dati per facilitare la supervisione da parte delle autorità nazionali competenti (NCA).La relazione finale pubblicata oggi comprende i seguenti: indicatori di sostenibilità per i meccanismi di consenso sulle cripto-attività; misure di continuità operativa per i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP); trasparenza commerciale; contenuto e formato dei registri degli ordini e tenuta dei registri da parte dei CASP; leggibilità automatica dei white paper e del registro dei white paper; comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.Una volta finalizzati, i progetti di norme tecniche saranno presentati allaper l'adozione. La Commissione europea deciderà se adottarli entro 3 mesi.