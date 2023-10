Banche, Scope: gap rispetto a requisiti Basilea III si sta riducendo

(Teleborsa) - Lehanno bisogno di ulteriori 600 milioni di euro di(1,1 miliardi di euro di capitale totale) pernel 2028, secondo l'ultimo esercizio di monitoraggio dell'EBA citato in un'analisi di Scope Ratings. L'aumento medio ponderato del requisito patrimoniale minimo Tier 1 è stato del 12,6% per tutte le banche, principalmente a causa dell'output floor e dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito."Includendo gli aggiustamenti specifici dell'UE che non fanno parte del puro quadro di Basilea III, l'aumento del requisito patrimoniale minimo Tier 1 sarebbe ridotto di 3,6 punti percentuali al 9% - ha affermatodi Scope - Questi aggiustamenti includono i fattori di sostegno per le PMI e le infrastrutture, le disposizioni transitorie per l'output floor relativo alle società prive di rating e agli immobili residenziali, e il periodo di introduzione graduale per la calibrazione dell'output floor".Ma se si considerano anche i requisiti di Pillar 2 e le riserve specifiche dell'UE (O-SII, rischio sistemico, anticiclico), l'aumento del requisito patrimoniale minimo Tier 1 è stimato al 9,9% per tutte le banche dell'UE e al 14,7% per i G-SII dell'UE. "Ilè di 1,08 miliardi di euro, molto simile al deficit nel puro scenario di Basilea III", ha osservato Lambert.