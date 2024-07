BCC Banca Iccrea, accordo strategico con Termo per finanziamenti green

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nel settore della transizione energetica, e, Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, hanno siglato undelle 115 Banche di Credito Cooperativo aderenti, relative, in particolare, all'emissione di Green Loans.Grazie a questa collaborazione, Iccrea fornisce un ulteriore supporto alla clientela delle Banche di Credito Cooperativo con nuovi prodotti (Green Loans) destinati a privati e ad imprese, si legge in una nota. In particolare, Termo svolgerà ilprevisti dalla normativa e supportare la clientela nell'identificazione dei requisiti da rispettare per l'allineamento alla normativa vigente in materia di sostenibilità.