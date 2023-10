Odcec Napoli: donato alla città progetto per un porto turistico al Molo San Vincenzo

(Teleborsa) - "L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli ha deciso di donare alla città e alle istituzioni uno studio di pre-fattibilità per valutare l'effettiva realizzazione di un hub turistico per mega e giga yacht al Molo San Vincenzo". Lo affermapresentando l'incontro che si terrà lunedì 30 ottobre alle ore 9,00 presso la sala Elettra del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. "Il convegno – aggiunge Turi – servirà per illustrare il progetto e ascoltare le proposte delle amministrazioni coinvolte in un tavolo di confronto, che vedrà per la prima volta seduti allo stesso tavolo, Comune di Napoli, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Difesa e Servizi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Cnr. Il ruolo strategico dei dottori commercialisti per lo sviluppo della città con il recupero e la riqualificazione del 'Molo' va letto proprio in questa ottica"."il Molo San Vincenzo – afferma– rappresenta un'opportunità di sviluppo straordinaria per la nostra città. La valutazione di fattibilità per un nuovo porto turistico aprirebbe la strada per un significativo miglioramento del turismo di fascia alta a Napoli, oltre a posizionare la città come possibile meta per il turismo di élite"."L'Autorità Portuale è da sempre vicina alle esigenze del territorio per agevolare e favorire lo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli – sottolinea– la vocazione turistica della città passa anche attraverso la rigenerazione di spazi non utilizzati e la loro riconversione. Il Molo San Vincenzo rientra tra questi spazi, anzi per noi è lo spazio per eccellenza ma questo vuol dire esaminare progetti di qualità che siano effettivamente realizzabili e che per davvero possono contribuire allo sviluppo del territorio"."il Molo San Vincenzo – dichiara– è attualmente il più importante contenitore per favorire lo sviluppo, la crescita e l'attrattività della città per investimenti e flussi turistici di qualità. Siamo impegnati per poter consentire a questa gloriosa passeggiata a mare di diventare uno dei luoghi simbolo del capoluogo partenopeo. Contiamo sugli investitori per la valorizzazione del molo come diportistica, secondo la vocazione prevista dal piano regolatore del porto con lungimiranza, e che può portare grande valore aggiunto".Ai lavori interverranno anchei (presidente The International Propeller Club),(direttore Marittimo della Campania e Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli),(amministratore delegato di Difesa e Servizi S.p.A.), l'avvocato(presidente della Commissione di studio Economia del Mare dell'Odcec di Napoli)(componenti della Commissione di studio Economia del Mare).