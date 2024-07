Commercialisti, De Nuccio (Cndcec): “In autunno novità su responsabilità civile professionisti”

(Teleborsa) -. E’ stata avviata la modifica del decreto legislativo 139, la Corte costituzionale ha depositato una sentenza storica che chiarisce finalmente che le associazioni professionali non sono Ordini professionali e che questi ultimi sono composti esclusivamente da professionisti". Lo ha dichiarato, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a margine del “Summer Party 2024”, iniziativa di beneficenza organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e dalla Fondazione Odcec Napoli, che si è svolta alla Terrazza Flegrea di Bagnoli a Napoli.à. Tra settembre e i primi di ottobre avremo risultati importanti anche sul fronte delle responsabilità dei professionisti e tante altre novità che contribuiranno al rilancio dei commercialisti italiani”numero uno dell’Odcec di Napoli: “Stiamo portando a casa risultati importanti come la sentenza della Consulta che ha stabilito che il visto di conformità può essere rilasciato solo da dottori commercialisti iscritti all’Albo, e ancora la modifica dell’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei che aspettavamo da 30 anni. Siamo pronti ad affrontare il prossimo ‘autunno caldo’ che ci consentirà di raggiungere nuovi importanti traguardi professionali”.La, presidente della Fondazione Odcec di Napoli: “Dobbiamo continuare a fare squadra per continuare a raggiungere traguardi importanti. E’ l’appello che faccio sempre a tutta la nostra categoria perché ci sono ancora diverse criticità da superare. La modifica dell’articolo 2407 del Codice civile, che introduce importanti novità in merito alla responsabilità dei sindaci del collegio sindacale delle società per azioni, è solo un esempio. Continueremo a batterci per riequilibrare il rapporto tra Fisco e contribuenti e per dare il giusto impulso alla modifica in atto attuata con la delega fiscale”.Secondo(segretario nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) “l’Ordine di Napoli sta dimostrando grande vicinanza al Consiglio nazionale condividendo idee e battaglie grazie alle quali si stanno ottenendo risultati importanti. Siamo nel pieno della riforma del decreto 139 e ci saranno tante novità tra cui le modalità di voto e le nuove competenze che sono fondamentali per tutti i dottori commercialisti”.